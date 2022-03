Un nuovo rivale all’orizzonte per gli AirPods sia termini di budget che di qualità, l’avversario è Nokia che ha appena lanciato i suoi nuovi auricolari wireless con un prezzo di soli €49.

Nokia: Arrivano sul mercato i nuovi auricolari wireless sorprendenti

Vorresti degli auricolari in stile AirPods senza pagare i prezzi Apple? Nokia potrebbe avere la risposta grazie al lancio dei nuovi auricolari wireless a soli €49. Sì, hai letto bene il prezzo, gli ultimi Comfort Earbuds di Nokia sono appena stati lanciati sul mercato e costano oltre €100 in meno rispetto agli AirPod entry-level di Apple.

Ma a questo prezzo che qualità dobbiamo aspettarci? Ebbene, la famosa azienda telefonica finlandese, che ora è di proprietà di HMD Global, promette un suono eccellente, un confort assicurato e ben nove ore di riproduzione prima di doverle ricaricare. Questo è impressionante se consideriamo che gli AirPod durano solo, circa, cinque ore prima di aver bisogno di essere ricaricate.

I Comfort Earbuds sono disponibili da oggi. Se tuttavia desideri qualcosa che suoni ancora meglio, Nokia sta per lanciare un prodotto leggermente più costoso chiamato Nokia Clarity Earbuds.

Le nuove Clarity Earbuds con un prezzo a partire da €79,99 sono dotati di cancellazione attiva del rumore che blocca parte del suono di sottofondo. Ciò dovrebbe significare che l’utente godrà di un’esperienza più coinvolgente poiché ascolterà solo la musica e non il frastuono della vita quotidiana che lo circonda.

Parlando del rilascio, Alex Lambeek, Global Head of Accessories, HMD Global: “Abbiamo visto che le persone in tutto il mondo vogliono più accessori Smart wireless e abbiamo risposto: ecco, il nostro nuovo portafoglio audio lifestyle garantisce soluzioni per tutti i gusti.

“Con il prezzo che sta diventando un’aspetto sempre più importante per gli acquirenti, ci siamo assicurati di mantenere i prodotti Nokia accessibili a tutti, pur mantenendo la qualità finlandese che è nel DNA di ciascuno dei nostri device. I nostri accessori sono ispirati dalla natura e confezionati in carta e inchiostro a base di soia per proteggerlo.”