Vodafone non vuole lasciare spazio a Iliad nel corso di questa stagione primaverile. Il gestore francese ha deciso di concentrarsi nel campo della telefonia mobile con l’obiettivo di aumentare il suo attuale bacino di utenti. I clienti che attivano una tariffa con il gestore francese nelle prossime settimane potranno scegliere la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga

Questa ricaricabile si conferma una delle migliori del momento, grazie ad un pacchetto che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo della Special 70 Giga è di soli 7,99 euro. I clienti che scelgono questa tariffa dovranno aggiungere esclusivamente un costo una tantum pari a 10 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone avranno una serie di garanzie in più rispetto anche al solo recente passato. Il provider inglese, infatti, prevede per i suoi clienti prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che il gestore si impegna a non applicare rimodulazioni né per le soglie di consumo né per i prezzi nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM.

I clienti che decidono di attivare questa promozione dovranno risolversi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Per attivare la tariffa sarà necessaria ancora una volta l’operazione di portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per il passaggio della rete e del numero saranno necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.