In questi ultimi anni il settore tech dei tablet ha subito una sorta di rinascita e una crescita notevole, forse dovuta alla pandemia che ha comportato smart working e la didattica a distanza. Molte aziende note hanno infatti presentato numerosi tablet e ora ci sarà anche Vivo con il suo Vivo Pad. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha pubblicato alcune immagini ufficiali che ci hanno rivelato un design molto simile a quello presente su iPad Air.

Vivo si appresta ad annunciare un nuovo tablet, Vivo Pad: eccolo in queste immagini

In questi ultimi mesi numerose aziende tech hanno svelato i propri smartphone. Ricordiamo ad esempio Realme con il suo Realme Pad, Oppo con il suo Oppo Pad e anche Xiaomi con i suoi ultimi Xiaomi Pad 5. Come già accennato, però, ben presto vedremo arrivare ufficialmente anche il nuovo tablet del produttore cinese Vivo. Quest’ultimo si chiamerà Vivo Pad e ora possiamo dare uno sguardo al suo design grazie ad alcune immagini teaser ufficiali.

Il design, come già accennato, ricorda in parte quello presente su iPad Air. La costruzione sembra infatti impeccabile, con cornici molto sottili e i bordi piatti e con un display che dovrebbe aggirarsi attorno agli 11 pollici di diagonale. Secondo i rumors, sarà un pannello LCD con un refresh rate da 120Hz, mentre il suo prezzo dovrebbe essere di circa 285 euro al cambio. Il processore montato a bordo dovrebbe essere il SoC Snapdragon 870 5G. La batteria, infine, dovrebbe avere una capienza di 7860 mAh e dovrebbe godere del supporto alla ricarica rapida da 44W.