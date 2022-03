Ora è possibile utilizzare un account WhatsApp da più dispositivi. La società supportata da Meta ha implementato il supporto multi-dispositivo per tutti gli utenti dopo il beta test.

La tanto attesa funzionalità è stata testata a lungo fino a quando WhatsApp non ha annunciato che tutti gli utenti della versione stabile possono utilizzare l’app su più dispositivi.

La nuova versione dell’app è ora disponibile per WhatsApp Web e il desktop non ha bisogno del dispositivo principale ovvero lo smartphone per rimanere online per essere utilizzato. La nuova funzionalità multi-dispositivo sarà disponibile per tutti gli utenti iOS a marzo e sarà disponibile per tutti gli utenti Android entro la fine di aprile.

Come funziona la nuova funzionalità?

Gli utenti devono connettere in modo indipendente ogni dispositivo al dispositivo principale e ogni collegamento passa attraverso lo stesso livello di privacy e crittografia end-to-end.

Alcuni utenti potrebbero riscontrare un ritardo nel caricamento dei messaggi sui dispositivi associati. La piattaforma di messaggistica ha affermato che sta lavorando per identificare i bug e migliorare l’esperienza dell’utente.

Dopo l’aggiornamento della funzionalità multi-dispositivo, ci saranno anche nuove funzionalità di WhatsApp come la visualizzazione della posizione in tempo reale sui dispositivi collegati, il collegamento di anteprime su WhatsApp Web, l’invio e la ricezione di messaggi al proprio numero, la sincronizzazione migliore delle chat eliminate tra i dispositivi, gli elenchi di trasmissione e la sincronizzazione pacchetti di adesivi dal telefono al dispositivo accoppiato.

Guida per associare il dispositivo

Per associare un dispositivo su Android:

Apri WhatsApp Web o Desktop sul dispositivo che desideri accoppiare.

Apri WhatsApp sul tuo telefono.

Tocca Altre opzioni nell’angolo destro, quindi tocca Dispositivi accoppiati.

Tocca ASSOCIA UN DISPOSITIVO.

Sblocca il telefono:

Se il tuo dispositivo ha l’autenticazione biometrica, segui le istruzioni sullo schermo.

Se l’autenticazione biometrica non è abilitata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che utilizzi per sbloccare il telefono.

Punta il telefono verso lo schermo del dispositivo che desideri accoppiare per scansionare il codice QR.

Guida Iphone