La serie Samsung Galaxy S22 si è rivelata un clamoroso successo in termini di unità vendute, tuttavia il lancio del dispositivo non è stato esente da inconvenienti, come quello relativo alla frequenza di aggiornamento del display, per non parlare del caso del surriscaldamento.

Purtroppo un nuovo problema sembra tormentare alcuni utenti di Samsung Galaxy S22 Ultra e questa volta riguarda il GPS. Scopriamo insieme cosa sta succedendo ed il problema.

Samsung Galaxy S22 ha un problema con il GPS

Sui forum della community di Samsung vari utenti hanno recentemente segnalato che la funzionalità GPS non è più funzionante sui loro Samsung Galaxy S22. Sembra che il GPS smetta di funzionare dopo che lo smartphone è stato configurato per la prima volta o dopo lunghi periodi di inattività. Le applicazione di navigazione come Google Maps generano un messaggio di errore “impossibile trovare il GPS”.

I soliti rituali come il ripristino delle impostazioni di rete o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo non sembrano risolvere il problema per alcuni utenti, mentre per altri basta un semplice riavvio dello smartphone per ovviare all’inconveniente.

La diffusione del problema è ancora sconosciuta, ma sembra risolvibile tramite un aggiornamento che si spera verrà rilasciato quanto prima. Al momento Samsung non ha riconosciuto ufficialmente il problema e agli utenti coinvolti non resta altro che attendere una soluzione da parte dell’azienda.