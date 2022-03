Con questa App potrai scoprire l’Outfit di film e serie TV. Hai visto un vestito, una camicia alla moda e vorresti saperne di più? Ora c’è un modo semplice e veloce.

Spotern: L’app che svela l’Outfit di film e serie TV

Hai iniziato a guardare una nuova serie su Netflix e qualcuno dei personaggi indossa un’outfit che ti fa impazzire? Hai la passione per la moda o semplicemente vorresti fare un cosplay, ma non hai idea del modello o della marca del capo indossato.

Esiste un modo semplice e veloce, che può venirci in soccorso e si chiama Spotern.

Spotern è una applicazione gratuita scaricabile sul Play Store.

Tramite la barra di ricerca potrai digitare il film o la serie TV di interesse, scoprire marca e modello degli abiti dei tuoi personaggi preferiti.

L’applicazione è supportata da un vasto gruppo di appassionati, che mette a disposizione le proprie conoscenze e competenze sulle moda per tenere aggiornato il catalogo, al contrario di altri siti o applicazioni che si basano su algoritmi e intelligenza artificiale per una riconoscimento automatizzato.

Le informazioni del database sono abbastanza complete, in particolare per film e serie più gettonate, mentre ci vorrebbe qualche informazione in più sulle produzioni meno viste.

Non solo shopping, l’app Spotern per incentivare la partecipazione alla comunity, permette a chiunque di partecipare al riconoscimento dei capi sulla piattaforma, in cambio di premi ogni volta che viene acquistato da altri utenti.

Occorre precisare che non si tratta solo di film o serie TV, ma si può richiedere la ricerca di qualsiasi capo visto, sia questo un programma o un Tg. Inoltre non si incentra esclusivamente sul vestiario, ma anche sugli accessori utilizzati dai personaggi. Per fare un esempio curioso è possibile trovare le repliche delle armi utilizzate in Vikings o in The Witcher, oppure i bellissimi gioielli indossati dai protagonisti.