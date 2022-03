Che Samsung sia al lavoro su una nuova famiglia di smartwatch non è una novità: i rumor su Galaxy Watch 5 sono sempre più insistenti e, dopo avervi parlato della funzione termometro che potrebbe debuttare sui dispositivi, è arrivato il momento di capire quale sarà l’autonomia degli smartwatch.

Samsung starebbe lavorando a due modelli in particolare: Galaxy Watch 5 Classic, identificati come SM-R920 e SM-R930; e Galaxy Watch 5. Proprio quest’ultimo potrebbe montare una batteria più capiente. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 5 avrà una batteria più grande

Secondo le ultime notizie Galaxy Watch 5 potrebbe avere una batteria con capacità nominale di 276 mAh. Il precedente modello, Galaxy Watch 4, monta una batteria da 247 mAh. Questi 29 mAh, quasi il 12%, in più di Watch 5 faranno sicuramente bene all’autonomia dello smartwatch, che dunque potrà accompagnare l’utente per qualche ora in più durante la giornata.

Speriamo che una batteria maggiorata possa trovare posto anche sulla variante Classic di Galaxy Watch 5. Dopo l’importante aggiornamento dello scorso anno, grazie all’apprezzato Samsung Galaxy Watch 4, l’azienda sudcoreana ha promesso sorprese anche per quanto riguarda la scheda tecnica del diretto successore di questo orologio smart.

Un precedente rapporto suggerisce che la serie Samsung Galaxy Watch 5 entrerà in produzione di massa nel terzo trimestre di quest’anno. Tenendo conto dell’informazione, è possibile ritenere che lo smartwatch verrà presentato entro fine agosto o, nella peggiore delle ipotesi e tenendo conto di eventuali ritardi, entro le prime settimane del mese di settembre.