In questi ultimi anni il colosso di Cupertino ha deciso di adottare suoi propri iPhone un design distintivo e diverso da tutti i vari competitors. Sappiamo bene infatti che anche l’ultima serie iPhone 13 presenta sul fronte un notch decisamente esteso rispetto alla concorrenza che ormai utilizza un foro meno invasivo. Tuttavia, sembra che Apple abbia intenzione di cambiare per il futuro. A confermarlo, sono emerse in queste ore alcune nuove immagini CAD renders del prossimo iPhone 14 Pro.

Apple pronta a dire addio al notch su iPhone 14 Pro: arriva la conferma da queste immagini CAD renders

In questi ultimi mesi sono già spuntati in rete diversi rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone del noto colosso americano. Secondo questi ultimi, l’azienda avrebbe deciso di abbandonare il notch tanto discusso in favore di un foro un po’ più esteso.

Come già accennato, a confermare ulteriormente queste prime indiscrezioni sono da poco arrivate in rete sul sito 91mobiles alcune nuove immagini CAD renders ritraenti il prossimo iPhone 14 Pro. Come è possibile osservare, al posto del notch ci sarà un foro più allungato affiancato da un secondo foro più piccolo. In questo modo, sarà possibile avere ancora sia la fotocamera anteriore sia i vari sensori per il riconoscimento facciale tramite il FaceID.

Tuttavia, se sulla parte frontale il design sarà rivoluzionato, la parte posteriore dei nuovi smartphone non subirà variazioni di rilievo. Qui, infatti, troveremo sempre una zona quadrata con al suo interno i vari sensori fotografici e questi ultimi saranno sempre sporgenti rispetto alla scocca.