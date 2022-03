Lapsus$, un gruppo di hacker sudamericano, ha rivendicato l’ennesimo attacco informatico di alto profilo. Ubisoft ha annunciato giovedì di aver avuto un ‘incidente di sicurezza informatica’ la settimana precedente, che ha reso temporaneamente non disponibili molti dei suoi giochi, sistemi e servizi. A quel tempo, la società non ha menzionato chi potrebbe essere stato coinvolto nell’evento; tuttavia, solo un giorno dopo, Lapsus$ iniziò a rivendicare la responsabilità dell’incidente.

Un account presumibilmente di proprietà dell’organizzazione ha pubblicato un collegamento all’articolo insieme all’emoticon per una faccia sorridente, il che implica che il gruppo si stava prendendo la colpa per quello che era successo dopo che la storia era stata pubblicata da The Verge. Ha inoltre affermato che nessun dato utente era stato compromesso a seguito dell’incidente.

Ubisoft ha dichiarato di non aver perso dati nell’attacco

‘I nostri team di tecnologia dell’informazione stanno collaborando con i principali specialisti esterni per analizzare la situazione’, ha dichiarato Ubisoft in una dichiarazione giovedì. Secondo la società, ‘tutti i nostri giochi e servizi sono operativi come al solito e al momento non ci sono prove che le informazioni personali dei giocatori siano state ottenute o trapelate a seguito di questo evento’.

In meno di una settimana, la stessa organizzazione ha rivendicato il furto di circa 190 GB di dati da Samsung, che è stato rivendicato anche da un altro gruppo. In precedenza, Lapsus$ rivendicava la responsabilità dell’attacco NVIDIA, che aveva portato all’esposizione del codice sorgente della tecnologia DLSS dell’azienda a Internet.

Al momento, non è chiaro se i dati degli utenti siano stati resi pubblici online o se il gruppo di hacker non era intenzionato a queste informazioni, nonostante Ubisoft abbia già annunciato che nessuna informazione utente è stata rubata.