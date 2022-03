PayPal: nuova truffa nella vostra e-mail, controllate se vi è capitato

Sicuramente nelle ultime ore vi sarà capitato di aprire la vostra e-mail, magari trovando dei messaggi nella posta indesiderata. State molto attenti che uno di questi potrebbe provenire apparentemente, e ricalchiamo la parola “apparentemente“, da PayPal. Il noto servizio di pagamento online e infatti vittima di una truffa insieme ai suoi clienti.

All’interno del messaggio, che trovate peraltro proprio nel prossimo paragrafo, è descritto un pagamento che non avrebbero effettuato gli utenti. In realtà quel pagamento è finto e serve solo per fare allarmare le persone che dunque inseriranno le proprie credenziali facendosele rubare.

PayPal: gli utenti tengono le antenne dritte, arriva la nuova truffa tramite le e-mail

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal