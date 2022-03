Ormai le varianti non si contano più, pare di assistere a una serie TV Netflix, purtroppo però il Covid è reale e circola ancora.

Arriva la variante Omicron 3

Al momento la varianti di Omicron sono 4. La Ba1 e Ba1.1 sono quasi identiche e costituiscono la maggior parte dei casi.

Ba2 sviluppata per lo più nel nord Europa, al momento in Italia rappresenta il 5% dei contagi.

La nuova variante individuata ,Ba3, Omicron 3 al momento è responsabile di una piccola parte dei casi.

I primi dati arrivati suggerisco che la variante abbia una contagiosità e una patogenicità simili a Omicron 1 e 2.

Simili ma non uguali, infatti gli studi condotti su Ba2 avevano rilevato un piccolo incremento del potere di contagio e un malattia leggermente più severa, rispetto a Omicron 1 (Potrebbe interessarti anche: Abolizione Green Pass sul lavoro dal 1 aprile per gli under 50 e…).

Interviene il Professor Bassetti

“Dal punto di vista clinico, considero le varianti Omicron come gemelle. Dal punto di vista formale la differenza tra Omicron 1, 2 o 3 interessa solo cacciatori di virus e chi studia il sequenziamento” ha riferito il Professor Matteo Bassetti.

Segue poi l’invito a non lasciarsi andare a inutili allarmismi, affermando che la risposta dei vaccini è comunque positiva e protegge anche da Omicron 3, dove gioca un ruolo fondamentale la dose booster, ancora in fase di somministrazione, alla quale mancano all’appello 7 milioni di persone.

Al momento la pressione su ospedali e terapie intensive è in netto calo, un risultato reso possibile del grande senso civico degli italiani che hanno ampiamente aderito alla campagna vaccinale.

Dal primo aprile il governo introdurrà una serie di allentamenti sulle norme del green pass. Le modifiche riguarderanno consumazioni all’aperto e il settore del lavoro.

