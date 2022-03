La sudcoreana Samsung è stata costretta ad ammettere le sue colpe in merito ai problemi insorti nel corso dell’utilizzo con Galaxy S22 Ultra. Un top di gamma veramente costoso che nessuno pensava potesse risentire di problematiche simili ai suoi evolutissimi display. Eppure c’è la conferma diretta della compagnia che deve rispondere ora alle segnalazioni ed alle lamentele dei suoi clienti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: problemi al display, vi è capitato?

Chi ha acquistato una delle ultime proposte di casa Samsung si è ritrovato con l’amaro in bocca per un sopraggiunto problema al display che causa non pochi fastidi. In particolare se ne sono accorti gli utenti che hanno effettuato il pre-ordine del nuovo top di gamma sudcoreano.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi pare che il pannello soffra di alcuni problemi di flickering che la società conta di risolvere in luogo del rilascio di oppportuno aggiornamento software. Non si tratterebbe quindi di una problematica legata al comparto hardware.

Diversi i modelli coinvolti anche nelle file della distribuzione europea. Un fastidioso sfarfallio che si palesa già dal primo unboxing. Il problema ha trovato ampio spazio nelle discussioni avutesi tra gli utenti su Reddit e Twitter dove non si nasconde un certo malanimo per l’incresciosa situazione.

Secondo le prime testimonianze il problema presenta la sua evidenza nel momento in cui si imposta la risoluzione massima WQHD con calibrazione colore in stato naturale. Abilitando le suddette impostazioni il flickering diventa marcato al punto da non consentire un utilizzo soddisfacente del terminale.

Samsung sta già lavorando ad una soluzione con l’unico sistema attualmente valido che resta l’impostazione Full HD+ anziché WQHD.