La videocamera per interni Blink Indoor è un aggiornamento del precedente modello XT2. La differenza principale è che la Blink Indoor Camera offre archiviazione su cloud e archiviazione locale tramite il Blink Sync Module 2.

Questa videocamera offre ancora tutto quello che si amava della XT2, tra cui risoluzione video HD, visione notturna, audio bidirezionale e prezzi convenienti. Inoltre, la Blink Indoor Camera ha ancora quella dolce durata della batteria di due anni.

La videocamera Blink Indoor ha tutte le funzioni standard della videocamera di sicurezza.

La videocamera è molto piccola e si adatta facilmente al palmo della tua mano. Ma non lasciarti ingannare dalle sue piccole dimensioni: questa fotocamera offre una risoluzione HD 1080p, rilevamento del movimento e facile installazione senza fili.

Caratteristiche della videocamera:

Nei nostri test, la Blink Indoor Camera ha prodotto immagini HD nitide e chiare ogni volta. Il ritardo video e il tempo di caricamento del live streaming sono alla pari con altre telecamere di sicurezza per interni e non abbiamo avuto problemi con le notifiche al rallentatore o le registrazioni perse.

Onestamente non ci aspettavamo molto da questa camera, con un prezzo così basso e una durata della batteria così lunga, non ci avrebbe sorpreso se i Blink Indoor avessero prodotto filmati sgranati e lenti durante l’uso quotidiano. Trovare il contrario è stata una piacevole sorpresa.

Ha una durata della batteria di 2 anni

Utilizza batterie AA

Registra con una risoluzione di 1080p

Non utilizza fili o cavi di alimentazione

Funziona con Amazon Alexa e IFTTT

Include un supporto da parete/soffitto

Offre sia cloud che storage locale (con modulo opzionale)

Installazione della telecamera per interni Blink

Blink Indoor ha un semplice processo di configurazione, puoi avere la videocamera per interni attiva e funzionante in meno di 10 minuti. Se hai già l’app Blink Home Monitor sullo smartphone, puoi aggiungere la videocamera per interni come nuovo dispositivo. In caso contrario, scarica l’app e configura un account.

Per aggiungere la Blink Indoor Camera all’app, devi solo selezionare quale modello aggiungere, scansionare il codice QR della fotocamera e collegarla al tuo Wi-Fi dal tuo telefono.

Passaggi di installazione della videocamera per interni Blink:

Scarica l’app Blink Home Monitor e crea un account; Premi il pulsante + nell’angolo destro per aggiungere un dispositivo; Se hai un modulo di sincronizzazione 2, selezionalo dall’elenco; Scansiona il codice QR sul modulo di sincronizzazione e dai un nome al tuo sistema; Segui le istruzioni nell’app per collegare il modulo di sincronizzazione e attendi che le luci a LED si accendano; Aggiungi il modulo di sincronizzazione alla tua rete Wi-Fi; Una volta configurato il modulo di sincronizzazione, aggiungi la videocamera per interni come nuovo dispositivo; Scansiona il codice QR sul retro della fotocamera e inserisci le batterie AA;

La telecamera è dotata di un supporto opzionale per posizionare il dispositivo su soffitti o pareti, ma è anche possibile posizionare la telecamera su qualsiasi superficie piana.

Impostazioni personalizzabili

L’app Blink Home Monitor ti offre molti modi diversi per personalizzare le impostazioni della tua fotocamera. È possibile programmare l’accensione o lo spegnimento della fotocamera a seconda del giorno e dell’ora. È possibile regolare la sensibilità di rilevamento del movimento, ridurre la risoluzione video e scaricare clip video.

Le migliori opzione di personalizzazione sono le zone di attività regolabili. L’app Blink sovrappone una griglia alla visuale della videocamera in cui puoi bloccare le aree che non vuoi guardare. Questa funzione è fondamentale se sei stanco di ricevere notifiche ogni volta che il tuo vicino si avvicina alla tua finestra.

Cloud e archiviazione locale

Le precedenti iterazioni della fotocamera Blink avevano spazio di archiviazione cloud gratuito ma nessuna opzione locale. Ora, questo dispositivo richiede un abbonamento per l’archiviazione nel cloud, ma offre l’archiviazione locale senza alcun canone mensile purché tu disponga del Blink Sync Module 2.

Il modulo di sincronizzazione viene fornito con la fotocamera se ordini Blink Indoor come parte di un kit. Se hai solo la fotocamera, dovrai ordinare il modulo di sincronizzazione separatamente per circa 16 € per saltare la quota di abbonamento all’archiviazione cloud.

L’archiviazione locale non ti fa solo risparmiare qualche soldo al mese, ma ti dà un vantaggio sulla privacy. Gli hacker non possono accedere ai filmati su un’unità flash nel modo in cui possono violare i filmati archiviati nel cloud.

Dovrai anche pagare il canone mensile per il servizio di archiviazione cloud di Blink se preferisci archiviare i tuoi clip nel cloud. Fortunatamente, avrai due piani tra cui scegliere e non è troppo costoso.

Visione notturna sfocata

Abbiamo parlato delle cose che ci sono piaciute, ora andiamo agli aspetti negativi della Blink Indoor Camera. Il problema più grande è che la sua visione notturna non è ottimale. Le persone tendono a sembrare sfocate o sbiadite.

La visione notturna funziona piuttosto bene se riesci a posizionare correttamente la videocamera Blink. Ma non è esattamente la nostra prima scelta per una videocamera per la visione notturna.

Blink è di proprietà di Amazon, che non sempre va d’accordo con i prodotti Google. PInfatti, la videocamera Blink Indoor funziona perfettamente con Amazon Alexa, ma non puoi aggiungerla a Google Home o Google Nest Mini.

Domotica Blink Indoor Camera

Blink non ha molte integrazioni per la smart home, soprattutto rispetto a videocamere come Arlo e Ring. Tutto quello che ottieni con questa videocamera per interni è Amazon Alexa e IFTTT.

L’abilità Blink Alexa ti consente di armare e disarmare la videocamera, visualizzare clip in movimento recenti, controllare quante clip non viste hai e controllare lo stato della videocamera. Se hai un programma Alexa, puoi visualizzare il live streaming della videocamera sullo schermo.

Conclusioni e prezzi

La Blink Indoor Camera potrebbe utilizzare integrazioni più intelligenti, ma è un ottimo affare per quello che ottieni. È piccola e leggera, ma offre prestazioni eccellenti con registrazione video ad alta risoluzione, rilevamento del movimento, audio bidirezionale e rilevamento del movimento.

I prezzi della Blink sono ottimi per il rapporto qualità-prezzo. La videocamera per interni costa 49,99 € per la versione singola, altrimenti potete risparmiare con il kit di doppia camera la prezzo di 89,99 €.

Molte videocamere alimentate a batteria sono molto più costose della Blink Indoor Camera e hanno un’autonomia inferiore. Per una telecamera senza fili con una buona qualità dell’immagine e impostazioni personalizzabili, la Blink Indoor Camera è una scelta solida.