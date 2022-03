Il mercato europeo spinge sempre più marcatamente verso le auto elettriche. Il mese di Gennaio 2022 è stato decisamente positivo sul fronte delle vendite con una vettura che su tutte si è guadagnata il podio di “più venduta”. Scopriamo di chi si tratta.

Auto elettrica più venduta in UE

Mentre il prezzo dei carburanti si accinge a superare la soglia psicologica dei 2 Euro al litro con i rincari degli ultimi tempi il mercato elettrico delle autovetture appare fiorente. La crescita del settore è ragguardevole a fronte di prezzi sempre più competitivi ed infrastrutture in forte crescita.

I dati raccolti dalla società JATO Dynamics in 26 mercati europei dimostrano un calo delle vendite del 20.8% rispetto al corrispettivo mese del 2020 e del 2.4% rispetto a Gennaio 2021. Nonostante questo auto elettriche ed ibride plug-in registrano un nuovo record. Sono 149.000 unità vendute in aumento del 36% rispetto allo scorso anno con un +105% rispetto a Gennaio 2020.

Al primo posto nella classifica delle auto elettriche più vendute troviamo la Kia e-Niro con ben 4.049 immatricolazioni. La Renault Zoe occupa il secondo posto seguita dall’italiana 500e con 3.276 nuove registrazioni. Tesla Model 3 non appare in classifica a fronte di un dato che non stupisce.

La classifica assoluta UE del mese di Gennaio 2022 premia la Dacia Sandero con 17.558 immatricolazioni. Seguono Peugeot 208 e Peugeot 2008 al secondo e terzo posto con la Volkswagen Golf che chiude quarta in classifica.

Ottime le preferenze nel comparto SUV con 402.900 immatricolazioni ed una persistenza nel mercato del 49.7%. La quota più alta in assoluto mai fatta registrare. Segnale, quest ultimo, che palesa apertamente le preferenze del pubblico nei confronti di questa categoria.