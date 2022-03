Abbiamo testato finalmente il nuovo Samsung S22 Ultra, sì quello che ha il pennino per intenderci e no, non è la serie Note. Quella serie è stata eliminata da Samsung che ha creato un unico dispositivo con la potenza e le camere della serie S, ma con il pennino e ed altre funzioni dei vecchi Note. Possiamo già spoilerarvi che questo flagship ci è piaciuto davvero tanto.

Design e materiali

Parlando del design è uno stile che oggettivamente non si sa se piace o non piace, perchè è un gusto molto soggettivo e a noi piace molto. Esteticamente è il Samsung Galaxy Note del passato, bellissimo sul retro, materiali costruttivi TOP e uno screen che sembra non avere praticamente bordi. Nonstante questo alcune nostre colleghe e amiche non lo hanno trovato interessante e lo hanno definito troppo grande. Quindi, de gustibus, lasciamo a voi il verdetto finale.

Io volevo parlarvi invece, di tutto quello che vi posso dire di questo dispositivo dal punto di vista oggettivo.

Ci sono varie colorazioni come: Burgundy, Green, Phantom White e Phantom Black ed inoltre se lo si acquista dal sito ufficiale Samsung potete trovare anche le colorazioni: Graphite, Sky Blue e Red. Troviamo un corning Gorilla Glass nella parte anteriore e per il resto la scocca è in alluminio. Una delle cose che ci ha colpito maggiormente in questo dispositivo è il display Dynamic Amoled 2x con una luminosità mostruosa di 1750 nits, veramente qualcosa di incredibile. Crediamo di non aver mai visto un display più bello di questo in assoluto.

Caratteristiche tecniche e specifiche

Una delle features che sicuramente interesserà, soprattutto in ambito lavorativo, è la S Pen. Vi possiamo dire che non è cambiato nulla, semplicemente non si trova più sulla serie Note , ma nella serie S. Per il resto troviamo le solite applicazioni, quindi facilissimo prendere appunti e firmare e il tutto sviluppato perfettamente per la produttività in ambito lavorativo, un ottimo compagno per il vostro lavoro.

Questo Samsung Galaxy S22 Ultra è il primo dispositivo del colosso sudcoreano a portare un processore Exynos, in questo caso è il 2200 con un processo costruttivo a 4 NM. Questo significa più potenza, più performance, ma soprattutto minor consumo della batteria che è da 5000 mAh. Praticamente un utilizzo, diciamo medio alto dell’intera giornata lavorativa. Inoltre, è presente la ricarica veloce che però non è ancora al pari di altri competitors, sono 45 W che diventano 15 W in ricarica wireless. Per il Reverse Charging invece sono 4.5 W, per quanto riguarda questo dato siamo in linea con il resto del mercato.

Questo device pesa 229 grammi, non è poco, ma considerate le dimensioni che sono comunque generose e il pennino che è interno, ci può stare. Onestamente, il Galaxy S22 Ultra, sembra più grande di quello che effettivamente è. Lo abbiamo paragonato ad altri dispositivi top di gamma simili e non è assolutamente più grande, sono identici. Semplicemente l’S22 Ultra sembra più grande di quanto non sia, proprio grazie al suo fantastico display che è praticamente quasi senza bordi. Rispetto ai concorrenti è solo un po’ più consistente, ma stiamo parlando di un in 20 – 30 g in più rispetto la concorrenza.

Non abbiamo avuto problemi con il sistema operativo che è Android 12, anche qui con l’ottima One UI, versione 4.1 ed è certificato IP 68, quindi ottima resistenza all’acqua e polvere. Bluetooth 5.2 di ultima generazione e anche ultima generazione di USB type C, ovvero la 3.2 e una memoria ultra veloce per quanto riguarda la lettura e scrittura dei dati sullo storage interno.

Abbiamo trovato eccezionale il riconoscimento facciale, anche con la possibilità di settare il maggior o minor grado di sicurezza biometrica. Il sensore per la lettura delle impronte digitali è al di sotto del display. Quindi davvero tante belle features per il nuovo flagship di casa Samsung.

Comparto fotografico

Ancora una volta Samsung rientra tra i leader di mercato per quel che concerne la fotocamera. Nello specifico abbiamo ben quattro sensori posteriori, di cui il più grande è da 108 megapixel ed è un Wide Angle. Poi abbiamo una lente ultra grandangolare da 12 MP, un tele zoom ottico 3x e un tele zoom ottico 10x. Lo zoom digitale può arrivare massimo fino a 100x.

Bene o male quindi abbiamo degli scatti sempre ottimi sia in diurna che in notturna. Video che rimangono simili al passato: 8K a 24 FPS, Full HD a 30 e 60 FPS ed anche 240 FPS in slow motion e 4K a 30 – 60 FPS. L’HD arriva invece fino a 960 FPS per un slow motion incredibile. Ci è piaciuta davvero tanto anche la fotocamera anteriore da 40 MP, la seconda migliore dal punto di vista della grandezza di megapixel al mondo, seconda solo a quella del Motorola Edge 30 Pro. Tuttavia, la front camera dell’S22 Ultra, probabilmente è la migliore anche dal punto di vista software. Veramente eccellente, dà una qualità e una risoluzione di dettaglio unici nel suo genere.

Conclusioni e prezzo

Il prezzo che continua a lievitare, parte da €1.279 per questo top di gamma di casa Samsung, con la base che è un 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per arrivare al prezzo folle di €1.689 per la versione con 12 GB di RAM e 1 Terabyte di storage interno. Praticamente il costo di un PC da gaming. Dobbiamo ammettere però, che tutto sommato la spesa ne vale l’impresa, soprattutto se lo si acquista per scopi prettamente professionali.