Android 12L, la versione aggiornata su grande schermo di Android 12, è finalmente disponibile dopo mesi di test. Al momento solo i possessori di Google Pixel possono testare questa variante del noto sistema operativo. Presto arriverà su altri tablet e dispositivi pieghevoli di aziende come Samsung, Lenovo e Microsoft.

La maggior parte delle modifiche proposte con Android 12L hanno lo scopo di risolvere i problemi che i dispositivi più grandi devono affrontare quando eseguono Android. Ciò include modifiche all’interfaccia utente, in particolare la schermata delle notifiche, oltre ad alcune modifiche per app e funzioni multitasking. Inoltre, presenta una nuova barra delle applicazioni che si comporta in modo simile a quella supportata da Chrome OS. Anche Google sta modificando le interfacce in base alle dimensioni dello schermo. Ci sono alcuni aspetti in particolare che distinguono Android 12L da Android 13.

Android 12L già pronto al lancio ufficiale ma solo su Google Pixel

Google e i numeri di build confermano che l’aggiornamento Pixel Feature Drop di marzo è stato creato su Android 12L. Questa è la conferma che i Pixel saranno i primi dispositivi a ottenere l’aggiornamento, come avviene spesso anche con qualsiasi altro tipo di update. Tuttavia, molti vantaggi non saranno disponibili fin da subito per i Pixel, poiché le modifiche per questo aggiornamento minore (che alcuni chiamano Android 12.1) riguardano principalmente i dispositivi con display più grandi.

L’aggiornamento prevede anche molte correzioni di alcuni bug frequenti sui Pixel. Fino ad ora, non esiste un programma preciso di distribuzione del nuovo aggiornamento. Google afferma che Samsung, Lenovo e Microsoft prevedono di portare Android 12L sui propri dispositivi entro la fine dell’anno, il che implica che tablet e telefoni pieghevoli di tali società lo riceveranno.