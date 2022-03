Google offrirà presto ai possessori di dispositivi Chrome OS un maggiore controllo sui propri dispositivi consentendo loro di disabilitare gli aggiornamenti automatici. Chrome OS, come qualsiasi altro sistema operativo, riceve aggiornamenti regolari, di recente passando da un ciclo di sei settimane a uno di quattro settimane. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei sistemi operativi, gli aggiornamenti di Chrome OS vengono installati automaticamente e non possono ancora essere ignorati o annullati.

Chrome OS scaricherà gli aggiornamenti in background durante il normale utilizzo online e li installerà al successivo riavvio. A partire da ora, gli unici modi per evitare di aggiornare il tuo Chromebook personale sono utilizzarlo offline o evitare il riavvio dopo il download di un aggiornamento. Inoltre, i responsabili IT aziendali possono controllare quando viene applicato un aggiornamento al proprio parco di dispositivi Chrome OS gestiti.

Chrome OS si aggiorna con alcune novità

Google sta lavorando a un nuovo interruttore nell’app Impostazioni che ti consentirà di scegliere se il tuo Chromebook si aggiorna automaticamente o meno, in base a una recente modifica del codice. All’inizio le cose saranno nascoste dietro un flag in Chrome, proprio come praticamente ogni altra funzionalità in corso di lavorazione.

Una volta abilitato, dovrebbe apparire un nuovo interruttore in Informazioni su Chrome OS > Dettagli aggiuntivi nell’app Impostazioni. La recente versione di Chrome OS Flex potrebbe essere uno dei motivi per cui Google inizia a rendere facoltativi gli aggiornamenti. Google ha messo in atto una rigorosa procedura di test per i Chromebook, ovvero i dispositivi che eseguono Chrome OS pronto all’uso, per garantire che i problemi non vengano introdotti su alcun dispositivo attivamente supportato.

Nel frattempo, Chrome OS Flex è progettato per funzionare su quasi tutti gli hardware dei PC, uno scenario che Google non può testare nella stessa misura dei Chromebook. Anche se disattivi questi aggiornamenti di sistema più ampi, il tuo browser Chrome potrà continuare ad aggiornarsi normalmente nel prossimo futuro. Google ha lavorato per oltre un anno per dividere gli aggiornamenti di Chrome dagli aggiornamenti di Chrome OS, il che aiuterebbe sia le persone che hanno bloccato gli aggiornamenti di sistema sia coloro i cui Chromebook hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita.