Il colosso Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova promozione, disponibile solamente per alcuni fortunati utenti. Stiamo parlando dell’offerta denominata Infinito 6 mesi Gratis.

Si tratta di un’offerta estremamente interessante e vantaggiosa, anche se, come anticipato, la sua disponibilità è molto limitata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia una nuova offerta solamente per pochissimi clienti

La nuova promozione Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis permette di aggiungere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati in 5G alla massima velocità disponibile. Il tutto per un periodo di sei mesi e senza alcun costo aggiuntivo: l’offerta Vodafone principale rimane attiva e il cliente deve comunque sostenerne il costo di rinnovo ordinario.

Prima di iniziare ad usarla, il cliente deve attendere il messaggio di conferma dell’avvenuta attivazione. Dal momento che la Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis non comporta aumenti dei costi di rinnovo mensili, la stessa non ha alcun impatto sul traffico sfruttabile in Roaming UE.

Quello della disponibilità è un tasto dolente: la promozione può essere attivata soltanto presso alcuni punti vendita dell’operatore aderenti ed esclusivamente dai clienti Vodafone appositamente selezionati. Si tratta di un’offerta con periodo di tempo limitato e con disattivazione automatica. In alcuni casi viene previsto un costo una tantum, in quello di specie non c’è alcun costo a carico del cliente.