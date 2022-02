IPTV: nuovi utenti multati per Sky e DAZN illegale, la Guardia di Finanza interviene

Usare la TV in maniera impropria può diventare un vero problema sia per tutte le aziende che ci lavorano dietro, sia per gli utenti stessi. È questo il caso della pirateria che durante gli ultimi anni sta comportando numerose problematiche ai licenziatari, i quali proprio non ne possono più. L’IPTV viene sempre più utilizzata è proprio per questo le indagini sono state intensificate. Sono comunque moltissime alle operazioni che sono state condotte dalla Guardia di Finanza che non ha più alcuna intenzione di sottostare ad una sorta di meccanismo messo in piedi ormai anni e anni fa.

IPTV: succede anche questa volta che tanti utenti debbano pagare per aver sottoscritto un abbonamento pirata

Anche questa volta è stato dato scacco alla pirateria, la quale dovrà subire la chiusura di una delle piattaforme più prolifiche in assoluto. C’erano addirittura mezzo milione di persone al suo interno, tutte attive e tutte ora identificate e multate dalla Guardia di Finanza. Sono 20 gli indagati e sono invece 1000 gli euro di multa per ogni persona.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.