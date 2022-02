Nel corso delle ultime ore il colosso Microsoft ha svelato in veste ufficiale tutti i videogiochi che arriveranno gratuitamente per gli abbonati a Games With Gold sulle console Xbox. Gli arrivi per il mese di marzo 2022 sono ben quattro. Scopriamo qui di seguito di quali giochi si tratta.

Games With Gold: ecco i videogiochi inclusi con l’abbonamento a marzo 2022

Come di consueto, tutti gli abbonati al servizio Live Gold e Games Pass Ultimate potranno avere accesso gratuitamente ad alcuni videogiochi sulla propria console Xbox, i Games With Gold. Per il mese di marzo 2022, in particolare, Microsoft ha annunciato l’arrivo di quattro titoli, di cui due compatibili anche con la Xbox 360.

Nello specifico, ci sarà il titolo The Flame in The Flood. Il gioco sarà ricattabile gratuitamente dall’1 al 31 marzo 2022 e sarà disponibile sia su Xbox One sia su Xbox Serie X e Serie S. Dal 16 marzo 2022 al 15 aprile 2022 sarà invece disponibile il gioco Street Power Soccer, anche in questo caso sua su Xbox One sia sulle ultime console Xbox.

Per quanto riguarda la console Xbox 360, come già accennato, saranno disponibili due giochi. Il primo è Sacred 2: Fallen Angel e sarà riscattabile dal 1 al 15 marzo 2022. Il secondo è invece SpongeBob’s Truth or Square e sarà riscattibile dal 16 al 31 marzo 2022.

Oltre a questo, vi ricordiamo che in questi giorni è possibile scaricare gratuitamente anche il videogioco Metal Slug 3. Per farlo, non è necessario che gli utenti abbiano sottoscritto l’abbonamento a Games Pass Ultimate o a Live Gold, occorrerà soltanto avere un account Microsoft.