Secondo la newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple prevede di spedire molti nuovi Mac utilizzando un chip M2 entro la fine dell’anno. Gurman anticipa che la società presenterà un MacBook Pro da 13 pollici, un Mac Mini, un iMac da 24 pollici e un MacBook Air rinnovato, che utilizzeranno tutti la presunta CPU M2.

Apple non ha rivelato nulla sul presunto M2, ma Gurman crede che la sua CPU sarà un po’ più veloce di quella dell’M1 e utilizzerà lo stesso design a otto core. I suoi core grafici, d’altra parte, possono aumentare da sette a otto a nove o dieci. Gurman ritiene che nel 2023 Apple rilascerà le versioni Pro e Max del chip M2, come ha fatto con il chip M1, oltre a svelare un chip M3.

Apple si prepara a rilasciare tanti prodotti quest’anno

È passato più di un anno da quando Apple ha introdotto inizialmente il suo primo chip M1 interno a novembre 2020 e sono passati diversi mesi dal debutto di M1 Pro e M1 Max. Mentre Apple continua a rimuovere se stessa dalla tecnologia Intel, ha alcuni altri Mac in lavorazione, tutti probabilmente progettati per spingere fuori dal portafoglio tutti i restanti prodotti basati su Intel.

Gurman prevede che un iMac Pro più grande con possibilità di chip M1 Pro e M1 Max sostituirà l’attuale iMac Pro da 27 pollici, così come un Mac Pro più piccolo con “l’equivalente di due o quattro processori M1 Max”. Sebbene il Mac Mini abbia già un chip M1, Gurman prevede che riceverà un’opzione M1 Pro migliorata (oltre a una variante M2).

In termini di data di consegna, Gurman ritiene che Apple introdurrà nuovi Mac a marzo, seguiti da un altro a maggio o giugno. In un evento anticipato dell’8 marzo, Apple dovrebbe presentare un iPhone SE 5G, un iPad Air 5G e forse un nuovo Mac. Prevede inoltre di rilasciare iOS 15.4, che ha un Face ID compatibile con le maschere, a marzo. È probabile che l’iPhone 14 e l’Apple Watch Series 8 non vengano rilasciati prima della fine dell’anno.