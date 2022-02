Il produttore cinese Oppo si sta preparando per sorprendere tutti durante la fiera mondiale del Mobile World Congress che si terrà a breve. In attesa di questo evento, però, l’azienda ha silenziosamente annunciato un nuovo smartphone di fascia media alimentato dal SoC Snapdragon 680, ovvero il nuovo Oppo A76.

Oppo presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Oppo A76 con Snapdragon 680

Oppo ha dunque presentato in queste ore un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato, il nuovo Oppo A76 è alimentato dal processore Snapdragon 680 di casa Qualcomm ma che non supporta le nuove reti di quinta generazione, anche se alcuni rumors parlano dell’arrivo di una possibile variante 5G. Si tratta comunque di un SoC con processo produttivo a 6 nm accoppiato ad una GPU Adreno 610 e da tagli di memoria con 6 GB di RAM (espandibile virtualmente di 5 GB) e 128 GB di storage interno.

Dal punti di vista estetico, troviamo un design piuttosto moderno, con un display forato e con due fotocamere posteriori. Nello specifico, il pannello è un IPS LCD da 6.56 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con un refresh rate da 90Hz mentre le fotocamere sono rispettivamente da 13 e 2 MP. La selfie camera è da 8 MP. Tra le altre caratteristiche, troviamo una batteria molto capiente da 5000 mAh e che supporta la ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Oppo A76 sarà disponibile in Malaysia nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue ad un prezzo di partenza di circa 190 euro al cambio attuale.