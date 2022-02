Quando si parla di truffe e nel dettaglio di phishing una delle parole d’ordine è senza dubbio varietà, gli SMS truffaldini ruba dati infatti, sfruttano sempre dei temi diversi per giungere però alla stessa conclusione, ovvero rubare i dati sensibili degli utenti attaccati portandoli a consegnare il bottino con le loro stesse mani.

A quanto pare un nuova tema che non è stato risparmiato dai truffatori è proprio il Green Pass, la certificazione verde infatti, è stata sfruttata dai truffatori per produrre nuovi SMS di phishing ai danni di tutti gli italiani, in molti stanno infatti ricevendo un SMS di avviso che avverte chi lo legge di una situazione negativa in merito il Green Pass invitando a intervenire presso un link esterno.

Green Pass clonato

L’SMS che sta colpendo gli utenti italiani si spaccia per una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute e recita le seguenti parole: “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com“, indicando appunto un link ove verranno richiesti tutti i dati del malcapitato, dalle anagrafiche fino alle coordinate bancarie, un mix utile per poter svuotare i conti correnti o aprire nuove utenze ai danni dell’identità della vittima.

Ovviamente la truffa può essere facilmente evitata se si evita di aprire il link inserito all’interno, il quale rimanda alla pagina di phishing vera e propria, all’interno della quale basterà semplicemente digitare i propri dati per cadere in pieno nella truffa e pagare così conseguenze decisamente letali e pesanti.