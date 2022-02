Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop sono assolutamente incredibili, grazie alla presenza di prezzi sempre più bassi e fissi, con i quali gli utenti si ritrovano a poter effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, senza spendere poi così tanto.

Il volantino di cui vi parliamo oggi pare essere disponibile in esclusiva presso i principali punti vendita, ma non direttamente sull’e-commerce aziendale, il quale presenta cifre e prezzi differenti. Tutti gli utenti che acquisteranno, potranno approfittare della solita garanzia della durata di 24 mesi, ed anche della variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: questi nuovi sconti sono incredibili

Sconti davvero da non perdere vi attendono da Coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale convince con innumerevoli riduzioni di prezzo, tutte pensate per indurre l’utente ad accedere anche ai più importanti smartphone di fascia alta. Un esempio può essere chiaramente l’Apple iPhone 13, questi è in vendita nel periodo corrente a 879 euro, una cifra elevata, ma che se confrontata con il valore originario di listino, rappresenta tutto il proprio potenziale.

In alternativa potete decidere di buttarvi su un modello decisamente più economico, il Realme C25Y, attualmente disponibile all’acquisto a 149 euro. Per le altre offerte del volantino di coop e Ipercoop, ricordatevi comunque di fare affidamento sulle pagine che potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo scoprirete e conoscerete da vicino i singoli prezzi pensati per voi.