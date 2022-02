I top di gamma sono al solito gli smartphone più richiesti e desiderati degli utenti, per questo motivo anche Comet ha effettivamente deciso di puntare forte su tale “categoria” di prodotti, promettendo al consumatore un risparmio assolutamente degno di nota.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti, ricordando comunque che gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, come anche sfruttando l’e-commerce ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, tuttavia, è prevista anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse effettivamente avere un valore superiore ai 49 euro.

Comet: tutte le nuove offerte sono dietro l’angolo

Gli sconti del volantino Comet sono assolutamente d’Amare, infatti la campagna promoziona punta a celebrare la giornata degli Innamorati, con una serie di importanti riduzioni di prezzo, pronte a far risparmiare un numero sempre maggiore di consumatori. All’interno della stessa, troviamo importanti sconti a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile; osservandola da vicino notiamo la presenza di Apple iPhone 13, disponibile a 829 euro, passando anche per Galaxy Z Flip3 e galaxy S21 FE, i cui prezzi oscillano tra 799 e 599 euro.

Sempre nel medesimo volantino sono anche presenti numerosi sconti legati alla fascia più bassa, come ad esempio Redmi 9At, Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y21s, Vivo V21 o redmi Note 10 Pro. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Comet, scoprite tutte le offerte premendo qui.