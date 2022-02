La funzione di temi cromatici in Android 12 sarà presto disponibile su più telefoni. Google ha dichiarato che la funzione sarà disponibile su OnePlus, Samsung, Xiaomi e altri dispositivi.

Google sta pianificando di ampliare la disponibilità della sua tecnologia di temi cromatici dinamici. La stessa funzione è disponibile con Android 12 sui telefoni Pixel 6 ed è un componente chiave del design Material You di Google.

Android 12: la funzione potrebbe arrivare in maniera definitiva

I temi dinamici estraggono i colori dallo sfondo del telefono e li utilizzano per creare temi per il tuo sistema operativo. Secondo Google, la funzionalità sarà presto disponibile su più telefoni Android 12 in tutto il mondo. I device in elenco includono quelli di Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Tecno e altri.

In particolare, sia Samsung che Xiaomi hanno già incorporato le proprie variazioni sulla tecnologia a tema colore di Google. Con One UI 4, Samsung ha introdotto l’opzione, mentre Xiaomi l’ha aggiunta alla MIUI 13. È incoraggiante sapere che più telefoni Android 12 ora supporteranno temi dinamici.

Secondo un nuovo rapporto Android Police, Google potrebbe rendere la funzionalità obbligatoria per tutti i dispositivi Android 12. Se gli OEM vogliono qualificarsi per Google Mobile Services, l’azienda dovrebbe renderlo un requisito (GMS). Tuttavia, l’annuncio più recente di Google non dice nulla del genere.

“Man mano che nei prossimi mesi saranno disponibili più dispositivi Android 12, i nostri partner OEM stanno collaborando con noi per garantire che le API di progettazione chiave, in particolare quelle relative al colore dinamico, funzionino in modo coerente nell’ecosistema Android in modo che gli sviluppatori possano stare tranquilli e gli utenti possano beneficiare di un’esperienza coesa”, ha affermato Google in un comunicato stampa.

Non sappiamo quando i temi dinamici saranno disponibili su tutti i suddetti dispositivi, ma potrebbero essere inclusi in futuri aggiornamenti.