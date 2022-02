L’operatore Vodafone Italia ha chiuso lo scorso 7 febbraio 2022 la commercializzazione dell’offerta Special Minuti 50 GB, salvo cambiamenti dei prossimi giorni dunque, non è più attivabile.

Ma le altre offerte del portafoglio dell’operatore rosso continuano ad essere disponibili. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

Vodafone chiude la Special Minuti 50 GB ma continuano le altre

Lo scorso 7 febbraio 2022 era l’ultimo giorno per attivare nei Negozi Vodafone aderenti l’offerta mobile Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,99 euro al mese per chi proviene da Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil attivando una nuova SIM ricaricabile. Le altre offerte continuano in tutti i negozi aderenti e sul sito ufficiale dell’operatore.

Per esempio troviamo la Special 50 Digital Edition con 50 Giga di traffico dati ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 9,99 euro al mese provenendo da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile. Il costo di attivazione è pari a 0,01 euro. A seguire anche la Special Giga con 70 Giga di traffico dati ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese provenendo da iliad, Lycamobile e altri Operatori Virtuali.

E ancora, la Special 100 Digital Edition con 100 Giga di traffico dati ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese provenendo da iliad, CoopVoce e altri Operatori Virtuali ed infine la Special Minuti 20 GB che comprende 20 Giga di traffico dati ogni mese e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a 5 euro per il primo mese, poi 11,99 euro al mese attivando un nuovo numero senza contestuale richiesta di portabilità.