ASUS annuncia la disponibilità anche in Italia del nuovo VivoBook 13 Slate OLED (T3300), il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo ultra versatile. Perfetto per lavorare, per guardare contenuti, per studiare, per portare sempre con te sia intrattenimento che produttività.

VivoBook 13 Slate di Asus presenta uno stile versatile e vivace, con tastiera full-size rimovibile e una cover che gira fino a 170 gradi. Include l’Asus Pen 2.0 in un pratico vano magnetico. Supporta Windows 11 Home S. Utilizzabile in verticale e orizzontale, in mano, con o senza tastiera, e in tanti altri modi. La batteria garantisce una ricarica tramite cavo USB-C piuttosto duratura. Inoltre, grazie alla porta USB integrata sarà possibile connettere il nuovo VivoBook a svariati dispositivi secondari, a sistemi audio e tanto altro.

VivoBook 13 Slate è compatto, sottile e leggero. Facile da trasportare ovunque, da portare in uno zaino o persino in borsa. Il rivestimento è inoltre pensato per proteggere il dispositivo da impronte, sbavature e graffi. A livello di hardware, include un processore Intel fino a 3.3 GHz e 4 GB di RAM. Il touchpad è piuttosto grande per potenziarne la precisione. La tastiera invece, full-size e removibile, ne amplia il comfort e gli usi.

Nonostante sia molto compatto, il nuovo Asus VivoBook Slate 13 presenta due porte USB-C, un jack per le cuffie da 3,5 mm e un lettore per schede microSD. Presente anche un sensore per le impronte sul tasto d’accensione, che è possibile attivare laddove necessario. La batteria, invece, permette ore e ore di uso del dispositivo ed è semplicissima da ricaricare tramite cavo USB. Sarà possibile ricaricare il dispositivo al 60% in 39 minuti.

Il display OLED è uno dei punti chiave di questo dispositivo proposto da Asus. Con ampio touchscreen e Dolby Vision integrato, questo schermo offre un’esperienza visiva completa, con colori vividi e ben definiti. Il display è anche super reattivo. Il tempo di risposta è di circa 0,2 millisecondi. Rispetto agli schermi LCD offre, infine, un comfort per gli occhi ottimale.

Creatività e intrattenimento senza limiti anche grazie al supporto dell’ASUS Pen 2.0. Lo stilo è già presente all’interno della confezione di vendita e ha una sensibilità di pressione a 4096 livelli, con un’autonomia fino a 140 ore. Presenta quattro punte intercambiabili con diverse texture, che corrispondono rispettivamente alle matite 2H, H HB, B. ASUS Vivobook 13 Slate OLED è disponibile in Italia con un prezzo consigliato al pubblico di 699€ (IVA inclusa) che include la tastiera, un comodo stand e l’ASUS Pen 2.0.