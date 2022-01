Dopo aver ricevuto il rinnovo ad inizio estate 2021, abbiamo recentemente appreso che le riprese della stagione 2 di Sex/Life inizieranno a febbraio 2022. Non è ancora chiaro però, quando la nuova stagione arriverà su Netflix.

Sex/Life è una serie comica romantica che ha dato fuoco a Internet nell’estate del 2021, grazie alle sue scene audaci e ai momenti volgari. Senza dubbio, è stato il “pacchetto” a sorpresa dell’estate che è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo.

Grazie a una scena particolare che ha suscitato un incredibile scalpore online, non sorprende che la serie sia stata rinnovata.

Da quando Netflix ha iniziato a registrare i numeri orari, Sex/Life è stato guardato per 282.100.000 milioni di ore mentre era nella top ten globale di Netflix. Questo rende Sex/Life la terza serie originale Netflix più seguita nel 2021 e la serie originale inglese più vista dell’anno finora. Solo Squid Game e Lupin hanno superato Sex/Life.

Stando ai report di Canadians Director Guild, la seconda stagione è in pre-produzione da novembre 2021 in Ontario, Canada. Grazie alle informazioni elencate sul numero 1276 di Production Weekly, le riprese dovrebbero iniziare il 7 febbraio 2022. L’intera produzione durerà per diverse settimane prima di terminare il 25 aprile 2022.

Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere la seconda stagione di Sex/Life su Netflix?

Visto considerato, che le riprese si concluderanno verso la fine di aprile 2022, è difficile che la seconda stagione arrivi sulla piattaforma entro la fine dell’anno corrente. Sarà più probabile vedere la prossima stagione su Netflix per gli inizi del 2023.