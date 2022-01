Il colosso dello streaming come ogni mese rivede il suo catalogo e cancella delle serie TV e dei film per fare spazio a nuovi contenuti. Adesso che ci avviciniamo alla fine di gennaio, facciamo un recap di quello che è successo questo mese. Per fortuna sembra essere andata abbastanza bene, a nostro avviso non ci sono state grosse perdite.

Ovviamente se Netflix fa piazza pulita di alcuni suoi contenuti è per portare nuovi titoli da aggiungere alla sua lista. Infatti il mese di gennaio ha visto anche molte entrate interessanti, potete approfondirle in questo nostro articolo.

Recap delle serie e film che abbandonano la piattaforma a gennaio

Ecco la lista dei show che ci hanno già abbandonato:

ATYPICAL – cancellata dopo la quarta ed ultima stagione;

SNOWPIERCER – serie cancellata;

IL DIARIO DI BRIDGETTE JONES – film;

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO;

BONDING – cancellata dopo la seconda stagione;

THE CROWN – stagione 1 cancellata;

UNA STORIA DI FANTASMI;

BETTY WHITE: FIRST LADY DELLA TELEVISIONE;

NON E’ UN PAESE PER GIOVANI;

HEART OF SEA – Le origini di Moby Dick;

DEAD TO ME – cancellata dopo la terza ed ultima stagione;

GRACE AND FRANKIE – cancellata dopo la settima ed ultima stagione;

DEAR WHITE PEOPLE – cancellata dopo la quarta ed ultima stagione;

CASABLANCAS: L’UOMO CHE AMAVA LE MODELLE;

IL RAGAZZO INVISIBILE: SECONDA GENERAZIONE;

PABLO ESCOBAR: countdown to death – Documentario;

La saga compoleta di TWILIGHT

LE CRONACHE DI SHANNARA – stagione 1 e 2;

Invece, i contenuti che stanno per scadere sono: