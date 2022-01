Iliad: nuova offerta in fibra ottica a partire da 15 euro al mese, ecco le promo

Iliad sta dando grande prova di maturità grazie a tutte le sue offerte che sono state lanciate durante gli scorsi mesi. Ovviamente l’obiettivo è quello di superare l’attuale quota di pubblico, la quale è registrata a circa 8,5 milioni di utenti in Italia.

Ultimi giorni è arrivata la notizia che molti aspettavano, ovvero il lancio di una nuova offerta mobile che in realtà era già stata vista. Si tratta di quella da 120 giga in 5G gratuito con minuti ed SMS senza limiti verso tutti al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Questa però è solo una piccola digressione riguardo all’argomento principale: Iliad infatti ha lanciato ufficialmente la sua offerta di rete fissa, la quale va a basarsi su prezzi bassissimi e a modificarsi in base al vostro abbonamento su cellulare.

Iliad: ecco le offerte fisse a partire da 15,99 euro al mese per sempre con 5 gigabit

La nuova offerta in fibra di Iliad permette di avere una connessione illimitata fino alla velocità di 5 Gigabit per secondo. Il tutto a partire da 15,99 € al mese se siete utenti mobili Iliad con pagamento automatico.

In caso contrario pagherete 23,99 € al mese, come istallazione di 39,99 €. In questo caso si tratta di un’offerta bloccata per sempre, che sia da 15,99 o da 23,99.

Ecco il riassunto visibile anche sul sito ufficiale di Iliad: