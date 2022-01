La serie Samsung Galaxy F è nota per le fotocamere e per la sua esclusività in alcune aree. In verità, questa serie ha ricevuto pochi telefoni originali, la maggior parte dei quali sono stati rebranding degli attuali smartphone Galaxy A o serie M. Samsung sembra essere al lavoro su una nuova riprogettazione per la stagione 2022. Il nuovo smartphone sarà conosciuto come Galaxy F23 5G ed è stato ora aggiunto al benchmark Geekbench.

Il Galaxy F23 ha il numero di modello SM-E236B e sarà presumibilmente disponibile in alcuni mercati come il Galaxy M23. Il dispositivo ha superato il benchmark Geekbench mentre è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Per chi non lo sapesse, questo chipset è un chip 5G a basso costo per la serie Snapdragon 700. Il SoC si trova in smartphone come il Galaxy A52 5G e il OnePlus Nord CE. Tuttavia, è stato reso obsoleto di fronte a offerte superiori come i chip Dimensity e persino lo Snapdragon 778G.

Galaxy F23 5G potrebbe essere presentato tra qualche mese

Geekbench 5 è stato utilizzato per testare il Galaxy F23 5G. Il dispositivo ha ricevuto 640 punti nei test single-core e 1.820 punti nei test multi-core. L’elenco verifica anche la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon Octa-Core nome in codice lito. Il benchmark convalida anche 6 GB di RAM per questa specifica edizione, ma sono possibili versioni RAM aggiuntive. Inoltre, questo SoC include la GPU Adreno 619. Sorprendentemente, esegue Android 12 pronto all’uso, il che significa che One UI 4 sarà al top.

Questa è la prima volta che il Galaxy F23 5G viene visto online, ma ci aspettiamo che emergano ulteriori informazioni nelle prossime settimane. Non possiamo nemmeno indovinare quando questo smartphone sarà disponibile. Il dispositivo potrebbe essere rilasciato entro i prossimi mesi. Prevediamo ulteriori perdite prima del rilascio. Nel frattempo, sembra ragionevole prevedere una potente fotocamera selfie, un display AMOLED e una batteria capiente.

Per il momento, tutti gli occhi sono puntati sulla presentazione Galaxy Unpacked di Samsung. Durante l’evento, l’azienda annuncerà le serie Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 con SoC Exynos 2200, oltre ad altre novità.