Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, la nuova generazione di Chromecast con Google TV sarà di fascia leggermente più bassa rispetto alla prima.

Sembra infatti che il dispositivo si chiamerà Chromecast HD con Google TV, a indicare che non verrà supportata la risoluzione 4K fermandosi alla full HD. Il nuovo dispositivo, costerà anche meno del precedente, ecco i dettagli.

Google Chromecast, il nuovo modello costerà poco

Torniamo a parlare della nuova generazione di Chromecast con Google TV, quello che dovrebbe essere il successore del dongle di Google che abbiamo visto debuttare lo scorso anno. Sotto al cofano il dispositivo dovrebbe arrivare con un processore Amlogic S805X2 e una GPU Mali-G31. La RAM dovrebbe ammontare a 2 GB, non sono noti dettagli sullo storage interno. Sembra confermato il supporto al codec AV1.

Google sembra già concretizzare il lancio del nuovo Chromecast HD con Google TV modificando leggermente la confezione di vendita dell’attuale. Il bollino che identifica il supporto 4K sulla prima generazione di Chromecast con Google TV risulta essere più grande rispetto a come appariva fino a qualche settimana fa.

Un aspetto invitante del nuovo dispositivo Google consisterà nel prezzo di lancio: le voci più recenti indicano che potrebbe debuttare nel mercato USA a un prezzo inferiore ai 50 dollari. Questo potrebbe tradursi in un prezzo molto appetibile anche dalle nostre parti. Ora, non ci resta che attendere informazioni più precise, che potrebbero arrivare anche dall’azienda stessa, ovviamente noi torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.