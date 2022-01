Per le prossime settimane e per i prossimi mesi ci potrebbero essere interessanti e rilevanti novità legate al canone RAI. Il Governo sta infatti vagliando la possibile cancellazione del tributo dalle attuali bollette per la fornitura elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

La novità legata al canone RAI è previsto nella nuova versione del Decreto Concorrenza. Stando al Decreto legge varato dal Governo, l’esecutivo per il futuro a medio termine dovrebbe vagliare ulteriori piani per il tributo della tv di Stato.

La riforma per il canone RAI in bolletta si lega direttamente al programma del PNRR europeo. L’Unione Europea, da molti mesi, infatti chiede a tutti gli Stati membri una totale trasparenza per il pagamento di tutte quelle componenti aggiuntive che risultano inserite all’interno delle fatture per l’energia domestica.

In base agli attuali piani del Governo, il canone RAI è confermato per tutto il 2022. Alcune novità potrebbero invece arrivare a partire dal 2023.

La presenza del canone in bolletta è legata all’ultima riforma voluta dal Governo Renzi nel 2015. La riforma prevedeva anche un abbassamento del costo del tributo con l’attuale costo di 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza. Agli italiani, sempre con questa riforma, è stata garantita anche la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate.

In caso di possibile cancellazione del canone RAI dalla bolletta luce, il Governo dovrebbe valutare una pronta alternativa per non favorire il ritorno all’evasione, che sino al 2015 era altissima. Gli introiti del canone portano nelle casse della tv di Stato circa 1,7 miliardi di euro.