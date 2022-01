Microsoft ha rilasciato Surface Notebook SE, un nuovo laptop per studenti che spera di competere con i Chromebook nel mercato scolastico. Il Surface Laptop SE, presentato per la prima volta nel novembre dello scorso anno, è il laptop più economico della società di software fino ad oggi, a partire da $ 249 negli Stati Uniti e £ 229 nel Regno Unito. Questo laptop minuscolo ed elegante ha una batteria a lunga durata, una videocamera HD per le videoconferenze e un potente motore per il caricamento rapido di app e file.

Secondo un nuovo post sul blog, Microsoft sta inoltre lanciando una nuova versione di Windows 11 chiamata Windows 11 SE, che alimenterà questo nuovo dispositivo e massimizzerà le prestazioni con programmi dedicati all’istruzione destinati a dispositivi economici. Allo stesso tempo, i bambini possono sfruttare il meglio di Microsoft 365, inclusi Microsoft Teams, Office 365 e Minecraft Education Edition, per aiutarli a sviluppare le competenze di cui avranno bisogno in futuro in un ambiente sicuro e ottimizzato, progettato per prevenire distrazioni.

Microsoft sta lavorando duramente per il settore scolastico

Gli studenti potranno accedere ai file del software scolastico e di produttività sia online che offline, con la sicurezza integrata, mentre l’IT sarà in grado di controllare i download, la distribuzione e le impostazioni di sicurezza. Tuttavia, a differenza degli altri dispositivi Microsoft Surface, Surface Laptop SE sarà disponibile per l’acquisto da parte delle scuole solo tramite rivenditori Microsoft Surface autorizzati.

I partner di Microsoft offriranno una varietà di accessori per Surface Laptop SE che possono essere acquistati separatamente per completare l’esperienza. Questi includono robuste custodie e auricolari in gomma pensati per resistere a un uso rigoroso, nonché la cover della tastiera JCPal con lettere stampate di grandi dimensioni e tasti con codice colore per aumentare il contrasto e il riconoscimento dei tasti. Quando Surface Laptop SE è chiuso, lo slot di sicurezza nano Kensington controlla l’accesso fisico al dispositivo per migliorare la sicurezza del dispositivo.

Nel frattempo, i clienti potranno acquistare porte SSD, cavalletti e coperture di riserva per una varietà di dispositivi Surface, consentendo al personale IT di riparare i dispositivi in ​​loco. Oltre a Surface Laptop SE, Microsoft ha sottolineato come Surface Go 3, Surface Pro 8, Surface Pro X e Surface Laptop Studio siano alternative adatte per insegnanti e studenti delle scuole superiori che richiedono prestazioni, affidabilità e un aspetto moderno.