Durante lo scorso mese di novembre 2021 la nota casa automobilistica Skoda aveva annunciato ufficialmente l’arrivo della versione restyling della sua Skoda Karoq. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati avviati i pre-ordini della vettura anche in Italia.

A novembre Skoda Karoq è stata presentata ufficialmente in una nuova versione restyling e ora, come già accennato, sono stati avviati i pre-ordini anche in Italia, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto durante la primavera.

La nuova vettura di Skoda sarà disponibile in tre diversi allestimenti denominati rispettivamente Ambition, Executive e Style e tutti e tre dispongono di un’ottima dotazione. Con il primo allenamento troviamo ad esempio un sistema di infotainment Bolero con schermo da 8 pollici, supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, cerchi in lega da 17 pollici e alcuni sistemi di assistenza alla guida (Adaptive Cruise Control, Front Assistant, Drive Activity Assistant).

Gli altri allestimenti, ovvero Executive e Style, offrono ovviamente alcune chicche in più, tra cui il navigatore satellitare Amundsen, gruppi ottici Full LED Matrix e il sistema di avviamento Keyless. In alternativa, è anche disponibile la versione denominata Sportline caratterizzata da un design più sportivo e alcuni tratti stilistici distintivi. Tra questi, troviamo ad esempio delle finiture in nero lucido e dei cerchi in lega da 18 pollici con un particolare design aerodinamico.

Vi ricordiamo che i prezzi della nuova Skoda Karoq partono da 27.200 euro e che sarà disponibile con motorizzazioni a benzina e turbodiesel.