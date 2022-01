FPS Boost, una funzionalità di Xbox Series X e Xbox Series S in grado di quadruplicare il frame rate dei titoli compatibili con le versioni precedenti, potrebbe avvantaggiare più giochi in futuro.

Parlando con TRG, il direttore della gestione del programma di Xbox, Jason Ronald, non escluderebbe la prospettiva di FPS Boost a beneficio di altri titoli in futuro. ‘Uno dei problemi che dobbiamo affrontare con alcune aggiunte e funzionalità è che otteniamo tutto questo senza apportare modifiche al codice del gioco originale’. Di conseguenza, quando scopriamo nuovi approcci per migliorare e ottimizzare i titoli, spesso sappiamo che non funzioneranno su tutti i giochi’.

FPS Boost per Xbox Series X: il servizio si aggiorna

‘Ci sono stati giochi in cui il 99 percento del gioco ha un aspetto e prestazioni brillanti. Ma poi troviamo un problema decisivo all’80 percento o al 90 percento’, continua Ronald. ‘E la maggior parte delle volte, cerchiamo di trovare risposte e vediamo se riusciamo a superare queste sfide’. Tuttavia, poiché la consideriamo una scatola nera, non abbiamo accesso diretto al codice del gioco.’

Poiché richiede la potenza della CPU notevolmente migliorata dell’hardware più recente per eseguire i giochi a un frame rate più elevato, FPS Boost è accessibile solo su Xbox Series X e Xbox Series S. Alcuni giochi, come Mad Max, hanno visto aumentare il frame rate da 30 fps a 120 fps e diversi vecchi titoli Xbox 360 e Xbox One ora girano a 60 fps fluidi grazie all’astuzia tecnica di Microsoft.

È rassicurante che FPS Boost non sia completamente fuori questione in futuro, poiché il raddoppio del frame rate di titoli a 30fps può avere un impatto significativo su come si utilizza un gioco.