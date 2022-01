Facebook diventa ufficialmente Meta: ecco pecche compare il messaggio di avviso

Uno degli annunci che ha scosso la community del web durante lo scorso 2021, è stato quello che ha visto la nascita di Meta.

Tale nome, che sta a rappresentare il nuovo metaverso nel quale Zuckerberg in questo caso intende portare tutti, va ad unificare ancora una volta Facebook e le sue app aggregate che come tutti sanno sono WhatsApp e Instagram.

Si tratta quindi già di un mese, il quale però protratto il vero “Start” fino al 4 gennaio. Proprio in questa data agli utenti che utilizzano WhatsApp, Facebook e Instagram, si sono ritrovati con un nuovo messaggio all’apertura delle rispettive applicazioni:

“Facebook Ireland Limited ha cambiato il suo nome in Meta Platforms Irelans Limited. Abbiamo aggiornato le Condizioni d’Urso, la Normativa sui dati e la Normativa sui cookie di Instagram in modo che riflettano il nuovo nome”.

Facebook adesso è ufficialmente Meta insieme a WhatsApp e Instagram

La notifica è arrivata a tutti: “L’azienda Facebook adesso si chiama Meta“.

In questo modo è stato ufficializzato il cambio di nome del colosso, il quale ora vedrò di cambiamenti anche se per gli utenti sulla carta non cambierà praticamente quasi nulla.

C’è un link viene messo a disposizione dall’applicazione ufficiale, all’interno del quale si legge chiaramente:

“Il nome dell’azienda è cambiato, ma continuiamo a offrire gli stessi prodotti, compresa l’app Facebook di Meta. La Normativa sui dati e le Condizioni d’uso restano in vigore. Inoltre, la modifica del nome non influisce sull’uso che facciamo dei dati o sulla loro condivisione“.

Si tratta solo di un nuovo ecosistema all’interno del quale sarà prevista la presenza virtuale di ogni utente, equivalendo e sopperendo a quella fisica.