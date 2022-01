SmartThings Hub è il software di Samsung che darà una nuova vita ai prodotti intelligenti dell’azienda, tra cui le Smart TV in arrivo nel 2022. Sarà disponibile anche per Smart Monitor, frigoriferi e Family Hub.

Questa nuova tecnologia di punta rappresenta il concetto di casa intelligente “sempre più connessa.” Con il passare del tempo molti utenti stanno apprezzando il mondo delle Smart Home. Stando all’indagine Connectivity and Mobile Trends condotta nel 2021, in ogni famiglia ci sono in media 25 dispositivi tecnologici. Inoltre, pare che i fattori che incidono sull’acquisto di un prodotto siano principalmente tre: semplicità d’utilizzo, costo e interoperabilità.

Samsung: sempre connessi con il software SmartThings Hub in arrivo per i prodotti del 2022

“Da sempre, gli utenti utilizzano hub appositi per connettere i propri dispositivi”, spiega Mark Benson, Head of Product and Engineering di Samsung SmartThings. “Utilizzando la tecnologia del SmartThings Hub in alcuni prodotti Samsung, non ci saranno più tutte le barriere cui siamo abituati. Quindi, l’intero processo risulterà più fluido. Il consumatore potrà creare la casa intelligente dei suoi sogni”. SmartThings darà una spinta in più per progettare case intelligenti sempre più connesse ed integrate, offrendo un’esperienza utente a 360 gradi per soddisfare qualsiasi esigenza.

Con SmartThings gli utenti ottengono il massimo dai dispositivi dell’azienda e da altri servizi a loro disposizione. In particolare, la connessione Wi-Fi o Ethernet. Sarà anche possibile creare una connessione con dispositivi Zigbee tramite una porta USB opzionale.

“L’obiettivo è sempre stato creare esperienze in grado di migliore la vita di tutti i giorni. Per concretizzare la nostra missione abbiamo alzato la posta in gioco per quanto concerne la tecnologia SmartThings. Grazie alla vasta gamma di prodotti a nostra disposizione, siamo tra le poche aziende in grado di soddisfare i consumatori che tendono ad acquistare i prodotti per la propria casa intelligente solo di un unico marchio”. Per maggiori informazioni sul software, potete consultare il sito ufficiale.