Prime Gaming ha rivelato i nove giochi per PC gratuiti che fornirà ai clienti nel primo mese del 2022, con un focus sugli fps. Il primo gioco è StarWars Jedi: Fallen Order, un’avventura per giocatore singolo sviluppata da EA e Respawn Entertainment che presenta una storia originale ambientata prima degli eventi di A New Hope. Il gioco è stato un successo critico ed economico e i fan erano impazienti che EA annunciasse un sequel.

Il gioco seguente è Total War: Warhammer di Creative Assembly. A differenza dei precedenti giochi di Total War, questo si svolge nel regno fantastico di Warhammer di Game Workshop. È anche il primo di una trilogia, con il terzo gioco in uscita a febbraio. È disponibile anche World War Z: Aftermath, uno sparatutto cooperativo. È una versione migliorata del gioco originale del 2019 ambientato nello stesso universo del film del 2013, il che significa che otterrai più personaggi, luoghi e un’opzione di gioco in prima persona.

Prime Gaming: puoi già scaricare i giochi citati

Gli altri sei giochi sono notevolmente meno brutali; Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered parla di un uomo che commette un omicidio mentre è posseduto e cerca di capire perché. Assumi i ruoli sia dell’assassino, Lucas Kane, sia dei due agenti di polizia che tentano di indagare sul caso. Questo è il secondo gioco di Quantic Dream, dopo l’annuncio di un nuovo gioco di Star Wars.

Se ti piacciono i giochi di tattica ma non ti piace Total War: Warhammer, potrebbe piacerti Abandon Ship, che ti mette al comando di una nave e del suo equipaggio per esplorare un ambiente ricco di storie e combattere navi nemiche e animali marini.

Paper Beast, un gioco per gli appassionati di avventura, ti confronta con l’esplorazione e la risoluzione dei segreti di un pianeta pieno di fauna che è spuntata da Internet. Questo era originariamente un prodotto VR, ma Prime Gaming ora fornisce un’edizione portatile che ti consente di giocarci senza un headset VR.

Gli ultimi due giochi sono Two Point Hospital, un esilarante gioco di simulazione sulla gestione di un ospedale, e WRC 7 FIA World Rally Championship, un simulatore di corse. Con poche eccezioni, tutti e nove i giochi possono ora essere scaricati e conservati fino al 1 febbraio.