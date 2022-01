Covid e Omicron: la variante corre veloce e infetta tutti, ecco il modo per evitarla

Molta confusione si sta vivendo in questi giorni, visto che la nuova variante Omicron avrebbe accelerato in tutto il mondo facendo arrivare i contagi ai massimi storici.

Il Covid si mostra quindi in una nuova forma ma qual è la natura di quest’ennesima variante? A parlare è stato il virologo Bassetti, il quale non ha esitato a tranquillizzare i cittadini italiani chiarendo che Omicron è molto meno aggressiva e si concentra su laringe, faringe e gola in generale, non assalendo i polmoni.

“Lo dico da 36 giorni che Omicron è meglio di Delta…gli unici che non lo hanno capito stanno a Roma. Al ministero della salute. Omicron è una variante meno aggressiva. Causa quadri clinici lievi. Raramente impegnativi”; “causa più facilmente bronchiti, tracheiti e laringiti che non polmoniti”; “vaccini e immunità naturale proteggono dai ricoveri e dalle forme gravi. Meglio 3 dosi che 2”. I vaccinati, sempre scondo Bassetti, possono stare tranquilli: “Potrà colare il naso per 2-3 giorni, ma almeno non andranno in ospedale. Omicron? No panico, stai calmo e vaccinati”.

Covid e Omicron: anche il ministro Speranza parla della variante e invita tutti all’attenzione

Non potevano poi mancare le dichiarazioni del Ministro Speranza, il quale ha invitato comunque tutti a stare molto attenti:

“Sarà un anno che nei prossimi mesi, a gennaio, avrà pesantemente a che fare con la pandemia”, sottolineando come ci siano intensissimi confronti “con gli altri ministri europei per valutare quanto l’aumento dei casi di questa variante avrà una ricaduta sulle ospedalizzazioni, il vero nodo da comprendere. Ma è evidente che la pandemia sarà ancora il principale ostacolo dei primi mesi del 2022“.