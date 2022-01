Sono in arrivo interessanti ed ampie novità da parte di Iliad nel corso del 2022. Il provider francese, in primo luogo, ancora per qualche giorno garantirà a tutti gli utenti la possibilità di attivare la sua nuova tariffa, la Giga 150. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili per le chiamate e gli SMS con 150 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, quando sarà programmato l’addio al 3G

La Giga 150 è una delle migliori promozioni per gli utenti che scelgono di sottoscrivere un piano con Iliad, anche a causa del servizio 5G. Il gestore francese, così come altri operatori in Italia, assicura ai suoi abbonati la possibilità di navigare con le reti di ultima generazione.

Iliad punterà sempre di più sul 5G proprio nel 2022. L’obiettivo del gestore è quello di ampliare la copertura nazionale delle nuove reti internet in gran parte del territorio. La presenza massiccia del 5G porterà però anche ad una serie di conseguenze. Sempre nei prossimi mesi, infatti, il provider dovrebbe valutare un processo di dismissione legato alle linee 3G.

In prospettiva futura Iliad andrà quindi ad eliminare le sue reti 3G in Italia in maniera progressiva. Allo stato attuale non ci sono conferme circa un definitivo addio del 3G già entro la fine del 2022. A differenza di TIM e di Vodafone, il provider potrebbe infatti utilizzare queste tecnologia almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.