Le occasioni messe sul piatto da Carrefour sono assolutamente incredibili, gli utenti hanno finalmente la possibilità di spendere poco sui vari acquisti effettuati, ottenendo in cambio una riduzione importante sul prezzo finale di vendita dei prodotti stessi.

Il volantino che potete trovare descritto poco sotto, risulta essere valido solamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, in questo modo sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di godere delle riduzioni impostate dall’azienda. I prodotti sono integralmente distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati.

Carrefour: quanti sconti speciali in questo volantino

La campagna promozionale lanciata da Carrefour vuole essere una provocazione per tutti gli utenti che vorrebbero acquistare nuovi prodotti di tecnologia, ma non vogliono spendere cifre particolarmente elevate. Al suo interno si trovano difatti modelli tutt’altro che costosi o particolarmente performanti, i quali richiedono una spesa massima di 400 euro, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

I singoli dispositivi effettivamente acquistabili spaziano dall’Alcatel 1SE Lite, per scendere poi verso Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy A03s, Galaxy A12 o anche Realme C21Y. Tutti, come anticipato, sono sbrandizzati, ovvero i loro aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore, dimostrando una maggiore tempestività nella distribuzione. I dettagli della campagna sono ad ogni modo disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in modo da scoprire e conoscere da vicino i vari prezzi bassi effettivamente attivati ovunque in Italia.