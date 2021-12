Sony ha presentato una collezione di cover per console PS5 in cinque diverse combinazioni di colori. I frontalini rossi, viola, neri, blu o rosa dell’ultima console PlayStation 5 sono sostituiti da queste coperture, che ti consentono di ricolorare la tua console in rosso, viola, nero, blu o rosa.

Le cover saranno disponibili nella prima metà del 2022, a partire da Midnight Black e Cosmic Red a gennaio 2022, secondo PlayStation Blog. I colori Nova Pink, Galactic Purple e Starlight Blue saranno disponibili nei prossimi mesi. Ogni colore sarà offerto in due versioni, una per PS5 Digital Edition e l’altra per PS5 con unità disco.

PlayStation 5: i preordini sono aperti per le cover della console

Le cover per console da sono disponibili per il pre-ordine direttamente da Sony. A gennaio 2022 saranno disponibili i controller DualSense Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Questi verranno aggiunti ai controller Cosmic Red e Midnight Black che sono stati precedentemente pubblicati.

Le copertine saranno disponibili nei seguenti paesi: Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Vietnam, Corea e Filippine. Secondo Sony, altre aree verranno aggiunte durante l’anno, con date di rilascio specifiche che variano in base al paese.

A seguito della recente lotta legale tra Sony e Dbrand, un’azienda che crea i propri frontalini PS5 di terze parti, sono state rilasciate queste cover ufficiali per console. Sony ha anche appena brevettato i frontalini della PS5, il che potrebbe suggerire che queste variazioni di colore sono in arrivo.