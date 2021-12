A partire dallo scorso 6 dicembre 2021 l’operatore WindTre ha iniziato a proporre l’offerta denominata GO 150 Flash + con Easy Pay ad un prezzo inferiore ai 10 euro al mese. Questa offerta è dedicata a chi effettua la portabilità da alcuni specifici operatori, fra cui Iliad.

La principale novità riguarda dunque la disponibilità dell’offerta GO 150 Flash+ Easy Pay, attivabile solo se si effettua la portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali. Scopriamo insieme cosa propone questa offerta.

WindTre propone la GO 150 Flash + con Easy Pay

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati, il tutto al prezzo di 8,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico Easy Pay. Quest’ultimo fa in modo che l’addebito del costo mensile avviene solo su metodo di pagamento automatico, a scelta tra quelli disponibili.

Il costo della nuova SIM è gratuito invece di costare 10 euro, mentre il costo di attivazione è di 0 euro invece di 49.99 euro se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi. Dal 6 dicembre, al momento della sottoscrizione della nuova GO 150 Flash+ Easy Pay il cliente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione l’intero costo di attivazione di 49,99 euro oppure non pagare nulla all’attivazione e rateizzarlo in 24 rate mensili di 2,08 euro.

In quest’ultimo caso, verrà riconosciuto uno sconto sul costo mensile dell’offerta di importo pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione, a condizione che l’offerta rimanga attiva per 24 mesi. Per i nuovi clienti che provengono da Kena Mobile e Lycamobile rimangono invariate le offerte WindTre GO 50 Special, GO 100 Special Easy Pay e GO 100 Max. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.