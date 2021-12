Firefox è uno dei pochi browser online rimasti con un motore di rendering totalmente proprietario, che consente a Mozilla di sperimentare nuove funzionalità web e miglioramenti delle prestazioni di basso livello in un modo che la maggior parte dei browser basati su Chromium non può. Firefox 95 è ufficialmente disponibile e include diverse modifiche significative sia per le piattaforme desktop che per quelle mobile.

RLBox, che Mozilla ha creato in collaborazione con i ricercatori dell’Università della California San Diego e dell’Università del Texas, potrebbe essere il miglior cambiamento in questa versione. WebAssembly viene utilizzato per isolare il codice eventualmente instabile in RLBox, che ora è disponibile su entrambe le piattaforme desktop e mobile. Ciò dovrebbe ridurre la probabilità di future vulnerabilità del browser.

Firefox continua a migliorare il suo browser

L’utilizzo ridotto della CPU su macOS, il consumo energetico ridotto per i video decodificati su macOS e un override dell’agente utente per l’app Web di Slack sono tutti inclusi in Firefox 95 sul desktop. Il registro delle modifiche di Firefox su Android non è altrettanto entusiasmante, ma ci sono alcuni punti salienti.

Con l’introduzione di Firefox 94 il mese scorso, Mozilla ha introdotto una nuova home page mobile e, a partire da Firefox 95, sono disponibili più opzioni di configurazione. Quando apri Firefox, ora puoi scegliere di aprire la home page per impostazione predefinita, l’ultima scheda per impostazione predefinita o la home page solo dopo quattro ore di inattività per impostazione predefinita.

Firefox è disponibile per il download sul sito Web di Mozilla per piattaforme desktop e su Google Play Store per smartphone Android. Mozilla ha anche recentemente rilasciato Firefox per PC Windows su Microsoft Store.