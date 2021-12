Iliad non cambia la sua strategia nel corso della stagione natalizia. Il provider francese si conferma leader nel campo della telefonia mobile, grazie ad una serie di vantaggiose iniziative. La migliore proposta del gestore è senza dubbio alcuno la Giga 120. I clienti che optano per questa ricaricabile potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per internet. Il costo previsto è di 9,99 euro al mese.

Iliad, come attivare la tariffa Giga 120 se si è già clienti

La promozione Giga 120, al netto di costi molto vantaggiosi e di soglie di consumo quasi illimitate, presenta però un limite ben visibile agli occhi dei vecchi abbonati. Questa ricaricabile prevede infatti un iter di sottoscrizione molto complesso per coloro che hanno già una SIM con Iliad. A differenza di altri gestore, infatti, il provider francese non prevede il servizio di cambio tariffa.

Gli abbonati che nei mesi scorsi hanno attivato una SIM con Iliad hanno accettato la condizione di piena corrispondenza tra la promozione scelta ed il piano tariffario. Il vincolo ha ora conseguenze ben visibili per coloro che in passato hanno scelto la Giga 40 o la Giga 50 e che ora sono impossibilitati a passare alla più vantaggiosa Giga 120.

I clienti che già hanno una SIM di Iliad e che in maniera contestuale desiderano attivare ora la Giga 120 devono provvedere in prima istanza alla richiesta di attivazione di una nuova rete. Inoltre, gli abbonati interessati dovranno anche dotarsi di un nuovo numero di telefono.