Cupra, il marchio ad alte prestazioni di SEAT, ha lanciato un modello elettrico chiamato Born. La Born si basa sul concept el-Born svelato al Salone di Ginevra 2019.

Questo portello elettrico sembra simile all’ID.3 all’interno, ma molto più aggressivo all’esterno. Viene persino fornito con un pacchetto di prestazioni che lo rende più potente della Volkswagen EV.

La Born è stata presentata come versione concept al Salone di Ginevra 2019 ed è il modello gemello della Volkswagen ID.3

All’esterno, Cupra Born sembra audace rispetto all’ID.3, ma non ha la forma aggressiva che ha la Volkswagen EV. La griglia sul paraurti è grande e ampia e conferisce alla Born un’atmosfera da auto piuttosto convenzionale. Il profilo laterale sembra la sua parte migliore. Gli specchietti retrovisori montati sulle portiere, le rientranze nella metà inferiore, delle portiere e le dimensioni compatte la rendono sportiva. La Born sarà disponibile con cerchi da 18, 19 e 20 pollici e in sei diverse finiture combinate.

Le batterie supportano anche la ricarica rapida da 125 kW. Puoi aggiungere 62 miglia di autonomia in soli sette minuti e dal cinque all’80 percento in 35 minuti.

Interni e velocita’

All’interno, Born ricorderà l’ID.3, in particolare il layout della cabina. Ma molti accorgimenti la faranno sembrare molto più sportiva. Viene fornito con sedili avvolgenti sportivi e un volante in pelle.

A differenza del sistema touchscreen da 10 pollici dell’ID.3, Cupra Born è dotata di un sistema touchscreen da 12 pollici.

È dotato di un piccolo quadro strumenti digitale, ma Cupra lo giustifica offrendo un sistema di visualizzazione head-up in realtà aumentata. È disponibile anche un sistema audio Beats a nove altoparlanti.

L’interno si può avere in vari colori. Puoi anche optare per Dinamica, una microfibra ecologica, in tonalità blu scuro o grigio per sedili e pannelli porta. Sul fronte della sostenibilità, molte delle attrezzature di Born sono realizzate con parti riciclate. La parte centrale dei sedili, ad esempio, è realizzata con filati Seaqual realizzati con plastica marina riciclata.

La Cupra Born si basa sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Condivide anche la maggior parte delle specifiche di alimentazione. La Born è dotata di un unico motore elettrico montato sull’asse posteriore.

Il modello base produrrà 148 cavalli e 229 libbre di coppia. Queste sono le stesse specifiche dell’assetto ID.3 Pure Performance. Ci vogliono 8,9 secondi per scattare a 100 km/h da fermo.