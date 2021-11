Con il volantino Bennet pensato in occasione del Cyber Monday, gli utenti aprono le porte delle proprie case a nuovi prodotti veramente incredibili e molto interessanti. I prezzi attivati sono decisamente inferiori alle aspettative, garantendo difatti un risparmio che supera quanto previsto.

La campagna promozionale è attiva, come di consueto, solamente nei singoli punti vendita in Italia, in tal modo per completare gli acquisti sarà necessario accedere direttamente ai punti vendita, senza potersi affidare completamente al sito ufficiale. In parallelo, lo ricordiamo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono disponibili sbrandizzati (quando si parla di telefonia mobile).

Correte il prima possibile sul nostro canale Telegram ufficiale per scoprire in esclusiva le offerte del Cyber Monday di Amazon.

Bennet: questi sconti sono da non perdere

La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi termini, la corrente campagna promozionale focalizza l’attenzione più che altro sul mondo Apple, garantendo all’utente finale la possibilità di acquistare uno a scelta tra iPhone 12 e iPhone 13, disponibili rispettivamente a 749 e 899 euro. Entrambi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili con 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno fare affidamento su una selezione di modelli da meno di 249 euro, quali sono Galaxy A03s, Galaxy A22 o Oppo A74, dalle discrete prestazioni generali. Il volantino può essere sfogliato nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, in modo da avere una idea di ciò che attende recandosi in negozio per l’acquisto.