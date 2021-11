Discord è una delle piattaforme più utilizzate per il gioco online. È una piattaforma di comunicazione ricca di funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi di testo ed effettuare chiamate audio/video per socializzare. Gli amici possono anche guardare i video di YouTube insieme, entrare nelle sale audio in stile Clubhouse e ascoltare la musica in gruppo utilizzando questo potente strumento.

La maggior parte delle sue funzionalità principali sono disponibili gratuitamente. Tuttavia, l’azienda offre un abbonamento aggiuntivo che garantisce l’accesso a ulteriori vantaggi. Gli sfondi personalizzati per le videochiamate e un nuovo cambio di account in versione beta sono i miglioramenti più recenti a questa piattaforma.

Discord su PC si aggiorna con alcune novità

Discord ha annunciato ieri che le videochiamate includeranno ora il supporto in background personalizzato. Alcune app di videoconferenza popolari, come Zoom e Google Meet, hanno già la funzione. Tutti gli utenti saranno in grado di selezionare da una raccolta di illustrazioni per impostazione predefinita.

Il mese scorso è stato rivelato che Discord potrebbe presto consentire agli utenti di trasferire account all’interno del software. L’attesa è finita, almeno per alcuni. La società sta attualmente testando la versione beta del nuovo switcher con utenti selezionati, secondo il redditor u/SilentBlade999. Sulla versione web di Discord, il Redditor ha acquisito la nuova funzionalità. Altri utenti, tuttavia, hanno segnalato di averlo ricevuto sull’app mobile nella sezione commenti. Non è chiaro se Discord distribuirà presto la funzione a tutti gli utenti o se per il momento sarà limitata a un piccolo gruppo di utenti.